Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanlığı resepsiyon düzenledi

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02/10/2023

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Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanlığı resepsiyon düzenledi

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis Başkanlığı, konuklar ve milletvekillerine yönelik resepsiyon düzenledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşmaların tamamlanmasının ardından lobideki resepsiyona geçildi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle törensel toplantıyı izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer üst düzey yetkililerle milletvekilleri resepsiyon sırasında sohbet imkanı buldu.

02/10/2023 13:15
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TAGS: haber, kıbrıs, Yeni yasama
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