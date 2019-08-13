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Yeni yaşına lüks yatta girdi

Dünyanın en genç milyarderi yeni yaşına da gösterişli bir şekilde girdi.

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13/08/2019

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Yeni yaşına lüks yatta girdi

Kendi adını taşıyan kozmetik markası sayesinde genç yaşta servet sahibi olan Kylie Jenner 22 yaşına girdi. 

Jenner, kendisine sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi'nin yanı sıra yakın dostlarının da eşlik ettiği kutlamalar için Yunanistan ve İtalya kıyılarını tercih etti.

Lüks bir yatta başlayan kutlamalar sırasında Jenner, tam 10 kez kıyafet değiştirdi.

Daha sonra da sevgilisi Travis Scott ve kızıyla baş başa kalmak için İtalya'ya geçti. Romantik Portofino kentine giden çift, orada karaya çıkarak yürüyüş yaptı. 

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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TAGS: Kylie Jenner
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