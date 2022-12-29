Yeni yıl coşkusu 'UKÜ Yılbaşı Festivali'nde yaşandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından iki gün boyunca devam eden birbirinden renkli etkinlikler, eğlenceli fotoğraf alanları ve konserler ile gerçekleştirilen “Yılbaşı Festivali” öğrenci ve akademisyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

UKÜ Nature Cafe alanında düzenlenen festivalde, yemek stantları, öğrenci kulüpleri tanıtım stantları, uluslararası öğrenci toplulukları stantları Mağusa Kültür Merkezi, Telsim Vodafone sponsorluğunda fotokabin ve Dance FM Dj’leri enerjik sahne performansları ile tüm UKÜ’lülere yeni yıl coşkusunu yaşattı.

Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, festivalin ilk gününde Joker Brass Band ekibinin her yıl gelenekselleşen gösterisi ile birlikte yeni yıl temalı müziğiyle UKÜ kampüsünde dolaştıklarını aktararak, ikinci günde ise müzik kulübünün performansları ve dans kulübünün gösterilerinin yer aldığını, Ayrıca Telsim’in “Önce Kadın Projesi” kapsamında Yeni Yıl ve Noel Festival Haftası '22 etkinliğinde yer alarak, kadınların kendi el emekleriyle yaptıkları ürünler stantlarda satışa sunulduğunu dile getirdi.

Üniversitedeki öğrencilerin yeni yıl kutlamaları ile eğlenmeleri yanı sıra kaynaştıklarını da söyleyen Kalaycı, öğrenci toplulukları, öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi olarak her topluluğun üretimini bireysel olarak hayata geçirdiğini kaydetti.

Kalaycı, festival kapsamında satış yapan UKÜ’lü öğrencilerin kazançlarının bir kısmını bağış yapacaklarını ve söz konusu bağışı toplu olarak sonrasında bir kuruma bağışlayacaklarını da sözlerine ekledi.

İç Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sedef Arslan düzenlenen festival hakkında konuşarak, Mimarlık Kulübü standının amacının gelen öğrencilere 2023 yeni yıl konulu çizimler yapmasını sağlamak ve öğrencilerin çizimlerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

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29/12/2022 08:58