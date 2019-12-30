Yeni Yıl Hedeflerinizi Gerçekleştirmek İçin 8 Öneri

Yeni bir yıl, gerçekleştirmek istenen hedefler ve alınacak yeni kararlar için önemli bir fırsat… 2019 yılını geride bırakırken, içinizdeki değişim için harekete geçmeli, kendinize ve hayallerinize güvenmelisiniz. Pes etmek ve umutları ertelemek yerine bazı duygu ve davranışlarınızı anlamlandırılmalısınız. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Olcay Geçgel, ‘yeni yıl kararlarının’ uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için önerilerde bulundu.

Hedef ve karar için en uygun zaman dilimi yeni yıl

Yeni yılın yaklaştığı günler, pek çok kişi için yaşamına yeni heyecanlar katmak, belirlediği yeni hedeflere ulaşmak ve aldığı kararları uygulamak için bir fırsat oluşturur. Ancak yeni yılın ilk saatleriyle, alınan tüm kararlardan, “basit olarak görülse de” vazgeçilmekte veya bir sebepten ötürü bu planlar ertelenmektedir. Unutulmamalıdır ki, hedeflere bir günde ulaşmak ya da kararları bir günde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle pes etmek ya da umutsuzluğa kapılmak yerine tüm programı belirli bir zamana yayarak beklemek ve çaba göstermek gerekir. Aceleci olmadan mantıklı ve planlı yapılan tüm eylemler, kişiyi daha güvenli ve gerçekçi olan hedefe taşıyacaktır.

İçinizdeki sese kulak verin…

Kararlar ve hedefleri gerçekleştirme yolunda bazı önerileri dikkate almak, kişiyi motive ederek başarı şansını artırmaktadır. İçinizdeki değişimle birlikte hedeflerinizi de yakalayabilirsiniz…

Nasıl mı?

1- Hayata karşı davranış ve tutumlarınızın nasıl olacağını netleştirin

Hedefinizi belirlerken cümlelerinizi olumlu bir dille kurmaya özen gösterin. “Bundan sonra ağır tatlılar yemeyeceğim” demek yerine “Bundan sonra sütlü tatlıları daha çok tercih edeceğim” gibi… Pozitif olun!

2- Dün yaşanılan olaylar yüzünden yarını kaybetmeyin

Geçmişte ciddi problemler yaşanmış olabilirsiniz. Fakat geçmişe takılı kalmak bugünü yok saymak demektir. “Evdeki hesap çarşıya uymadığında” büyük hayal kırıklığına uğramak yerine yeni yollar denemelisiniz. Asla vazgeçmeyin!

3- İsteklerinizi somutlaştırın ve onları gözünüzün önünden ayırmayın

Hayaller ve istekler, günün yorgunluğu ile strese yenilip zaman zaman unutulabilir. Hedeflerinizi aksatmamak için bunları somutlaştırın ve herhangi bir kağıda yazıp görülebilecek bir yere asın. Göz önünde bulundurun ki unutmaya fırsat bulamayın!

4- Ütopik hedefler belirlemek yerine gerçekçi olun

Hedeflerinizi, hayatınızda ulaşılamayacak ve sadece bir dilekte kalacak noktalar arasından görmeyin. Her insan yeteri kadar kendinin ve potansiyelinin farkındadır. Bu farkındalık çerçevesinde daha güçlü ve gerçekçi hedefler belirleyin. Bu gerçeğin peşinden gidin!

5- Hedeflerinizi gerçekleştirirken kendinize inanın

Olumlu tutumunuzu her zaman koruyun. Hedeflerinizi, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle paylaşın. Onlarla, gerçekleşeceğine inandığınız hedefler üzerinden konuşun. Umut ettiklerinizi sevdiklerinize anlatmaktan çekinmeyin!

6- Çevrenizden destek alın

Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve kararlarınızı uygulamak için ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bir psikologdan destek alabilirsiniz. Bu durum tetikleyicidir ve yükü hafifletmek için önemlidir!

7- Önceliğin her konuda kendinize ait olması gerektiğini unutmayın

Herkesten önce kendinizi mutlu etmelisiniz. Bu durumu bencillik olarak düşünmeyin. Çünkü mutlu olan, sağlıklı düşünen kişi sevdiklerini ve çevresini de mutlu edebilir. Işıltınız çevrenize yansır!

8- Kendinizi ödüllendirin

Başarılarınızın farkına varın. Ulaşılan her hedef için, kendinize o hedeften daha küçük bir ödül sunun. Küçük bile olsa, yeni yıldan istediğiniz bir hedefe ulaşabilmek çaba gerektirir!

30/12/2019 11:13