Yeni yıl konseri salı günü

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) salı günü “Yeni Yıl Konseri” verecek.

Açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konser saat 20.00'de başlayacak.

Seyirci koltuklarında yerini almak isteyen sanatseverlerin, mesai saatleri içerisinde 03922291762 numaralı telefona ulaşması istendi.

Soprano Sermin Dikmen Töre, Tenor Ufuk Toker, Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve Ali Hoca'nın şefliğinde gerçekleşecek konsere tüm sanatseverler davet edildi.

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24/12/2022 16:56