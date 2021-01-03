Yeni yıl kutlaması kuş katliamına neden oldu…
03/01/2021
İtalya’nın başkenti Roma’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü ise kuş ölümlerinin birden fazla nedeninin olabileceğini söyledi.
Roma’da yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı. Söz konusu kutlamalarda yüzlerce kuş telef oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü. Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti.