Yeni Yıl Ruhuna Şimdiden Girin: En Güzel Noel Filmleri

Hemen bir tane seçin ve izlemeye başlayın! İşte en güzel Noel filmleri…

Miracle on 34th Street (Cadde'de Mucize):

1947 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevriminde, Noel Baba’ya inancını yitirmiş küçük bir kızın yaşadığı ‘mucize’ anlatılıyor.

Home Alone (Evde Tek Başına):

Bu filmi aramızda bilmeyen yoktur, değil mi? En iyi yılbaşı flmleri listesi hazırlarken bu eğlenceli filmi es geçmek istemedik. Defalarca izlesek de Kevin’ın, evlerine girmeye çalışan hırsızlara yaptıklarını tekrar tekrar izleyip gülmekten bıkmayacağız.

The Holiday (Tatil):

Harika bir romantik/komedi/noel filmi sizi bekliyor. Kate Winslet ve Cameron Diaz’ı beraber izlemek ise şahane.

A Cristmas Tale (Bir Noel Masalı):

Noel arifesinde, Kuzey Finlandiya’da yapılan arkeolojik kazı, Noel Baba’nın yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Ancak bu bildiğimiz Noel Baba değildir. Onun ortaya çıkmaya ile kasabada yaşayan çocuklar esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar…

The Santa Clause (Noel Baba):

Oğlu Charlie ile zorlu bir ilişkisi olan Scott Calvin, bir kazaya tanık olur. Kazayı geçiren kişi bilin bakalım kimdir; Noel Baba! Kazadan sonra ayakta kalması imkansız olan Noel Baba, tüm işleri Scott’a bırakır. Noel Baba kostümü giyerek hediye dağıtmak zorunda olan Scott, bu görevi kısa süre sonra fazlasıyla sevmeye başlayacaktır.

Love Actually (Aşk Her Yerde):

Aşktan asla kaçamazsınız! Noel’den iki ay öncesinde yaşanan farklı aşk hikayelerini konu alan bu film, tam da bu konu üzerinde yoğunlaşıyor…

Bad Santa (Yeni Yıl Soygunu):

Hırsız bir Noel Baba düşünün… Noel Baba ve yardımcısı görünüşlü iki kili, alışveriş merkezine girerek hırsızlık yapar. Bu esnada karşılaşacakları 8 yaşındaki bir çocuk ise Noel’in anlamını keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

Scrooged (Benim Gecem):

Film, Scrooge isimli geçimsiz ve çıkarcı baş karakterinin, bir yılbaşı gecesi üç melek tarafından ziyaret edilmesini anlatır. İlk melek Scrooge’u geçmişine götürür ve unutmaya çalıştığı anılarıyla yüzleştirir. İkinci melek, tanıdıklarının kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrenmesini sağlar. Üçüncü ve son melek ise ona geleceği gösterir. Olanlar olur…

Surviving Christmas:

Oldukça yalnız ve bir o kadar da ilginç bir milyoner, bir aileye Noel tatilini kendisiyle geçirmeleri için para öder. Aile, iyi bir çek karşılığında reddedemeyecekleri bir teklif yapar. Noel'i beraber geçireceklerdir. Fakat bu tuhaf adamla Noel tatili geçirmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

09/12/2019 21:48