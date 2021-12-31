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Yeni Yıl Sofraları İçin İpuçları

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31/12/2021

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Yeni Yıl Sofraları İçin İpuçları

Yeni yıl yeni hedefler belirlemek açısından hepimiz için çok güzel bir zamanlama. Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve  şık hale getirelim. Wellbeing uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç bizimle Yeni Yıl Sofraları için ipuçları paylaşıyor.

Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve  şık hale getirelim.

Yeni yılın rengi Kırmızı . Bunda hem fikiriz değil mi?

Yanına yeşil de turuncu da altın veya gümüş rengi de yakışıyor.

Bu yıl soframı doğa ile uyumlu yorumladım. 

Sofranızın  sizin imzanız olduğunu gözardı etmeyin. 

Bunu bilmekle beraber yine de sizinle küçük ipuçları paylaşmak istedim:

  • Bahçelerde, parklarda kırılmış dallar, düşmüş yapraklar ile dekorasyona başlayabilirsiniz.
  • Balkabağı, nar,  portakal gibi mevsim meyveleri sofranızda süsleme olarak kullanmanızı öneririm.
  • Küresel ısınma nedeniyle yeni yılı kar ile karşılayan bölgeler çok azaldı. Küçük aksesuarlarla kar ve kış konseptini yakalayabilirsiniz.
  • Hediye yine yeni yılın güzel bir geleneği. Gelenek diyorum, evet ağaç süslemek ve hediye vermek bizim topraklarımızdan çıkmış en eski şaman geleneklerimizden. Tabakların üzerine minik hediyeler koymak güzel bir fikir olabilir. Hediyenin pahalı olması hiç istenmez. Karşı tarafı mahçup etmek en son isteyeceğimiz şey olmalı.
  • Ben  tabakların içine koyduğum yaprakların üzerine isimler yazarak kişiselleştiriyorum. Bu da dostlarımın kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.
  • Güzelleştirmek isterken dengeyi göz ardı etmeyin. Büyük mumlar,  göz temasını keseceğinden çiçekler sohbeti engeller.
  • Ortamda  çalan hafif müziğin canlandırıcı etkisi olur ancak sesi insan sesini bastırmamalı.
  • Mumları sadece sofranızda değil, kenar köşe uygun her yere serpiştirdiğinizde ışık gölge oyunları ortamı çok değiştirir.
  • Hepsi bir yana sofranın vazgeçilmezi gülen insanlar ve kahkahalardır.  Yeni yıla mutlu ve umutlu girmek için çok sebebimiz var unutmayın.
31/12/2021 08:51
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TAGS: netflix
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