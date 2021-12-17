Yeni yıla daha sağlam bir ruh haliyle girebilmek için öneriler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla beraber müthiş bir değişim ve dönüşüm başladı. Eve kapanmalar, zorunlu karantinalar pek çok kişide psikolojik sorunlara neden oldu. Bu süreç sosyal bir varlık olan insan’ı çok etkiledi.

Pandemi döneminde insan davranışlarını inceleyen Psikosentez Yaşam Koçu Cangül Soydemir, “Pandemiyle birlikte İÇ’imize düştük. Düştük diyorum çünkü genelde İÇ’e bakmaktan kaçınıp, DIŞ’a kaçarız. Dış bize sosyal aktiviteler, eğlence, alışveriş ve yeni insanlar tanıma fırsatı sunar. Biz oyalanırken içteki ‘ben’ bastırılmış korkular, kompleksler, dürtülerin içinde karanlıkta kalır” diyor.Koronavirüs sürecinin insan psikolojisi ve yaşamı açısından farklı etkilerinin de olduğunu söyleyen Soydemir, “Birçoğumuz hayatını nasıl yaşamak istediğini yeniden düşündü, yaşamındaki insanların değerini anladı. Bu nedenle, karantina sonrasında hayatında radikal değişiklik yapanlar ve geleceğe yönelik kurduğu hayalleri gerçekleştirenlerin arttığını görüyoruz” diye anlatıyor.

Pandeminin insanları önce korkuttuğunu ve paniklettiğini ifade eden Soydemir, “İçteki ‘ben’le dıştaki ‘ben’ i nihayet tanıştırmak zorunda kaldık. Bazılarımız bu karşılaşmadan hiç hoşnut kalmadı belki yine kaçmanın yolları aradı. Kendilerini sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının başından alamadı. Kimimizin yaşamlarında ise ciddi kırılmalar oldu ve ‘kaçamadı’. Siz hangi gruptasınız bilmiyorum ama artık kaçmamanızı öneririm. Çünkü dış’ta nereye kaçarsak kaçalım, düşeceğimiz yer iç’imiz. Onun için gönüllü olarak iç’inizle güzel bir buluşma ayarlayın. Yeni yılda iki ‘Ben’ buluşup tanışsın ve özgür, huzurlu ve bütün bir ‘ben’e dönüşsün” diyor.Daha sağlam bir ruh hali için öneriler

-Meditasyon için zaman ayırın. Nefes egzersizleri, rahatlama ve gevşeme teknikleri ile stres ve kaygıyı azaltın.

-Arkadaşlarınızla iletişim halinde olun.

-Aile bireyleriyle farklı aktiviteler yapın. Farklı kültürlerin yemeklerini öğrenin, beraber mutfağa girin.

-Size iyi gelen müziği açın ve dans edin.

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17/12/2021 14:52