Yeni yıla yeni saç!

Rozz Kalliope ile gerçekleştirdiği 'Benjamins 3' düeti ile üç hafta gibi kısa bir sürede müzik listelerinde bir numara olan, 300 bini aşkın beğeni ve 21 milyon tıklanma alan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, yeni saç rengiyle görenleri şaşırttı.

Paylaşım yaptığı fotoğrafta süslenmiş yılbaşı ağacının yanında poz veren Ece Seçkin, "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Yeni yıla pembe saçlarıyla girecek olan şarkıcının bu tarzı, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

24/12/2019 23:41