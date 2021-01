Yeni yıla yeni zamlar!

Devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da zamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlı vergiler 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi

Ehliyet, seyrüsefer, bilgi edinme yasası, kimlik kartı harçları gibi birçok alanda harçlar yükseldi.

SEYRÜSEFER HARÇLARI ZAMLANDI

Buna göre; Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39’dan 0,43’e,

Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68’den 0,75’e,

Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil),1,88’e,

Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35’ten 2,63’e çıktı.

YURTTAŞLIĞA KABUL VE İKAMET HARÇLARI DA ARTTI

Yurttaşlık, Pasaport, Vizeler ve Benzeri Meseleler yasası altında yer alan yurttaşlığa kabul harcı ise 1,115 TL’den 1,250 TL’ye çıkarıldı. İkamet harcı ise 829 TL’den 930 TL’ye yükseldi.

BİLGİYE ERİŞİMDE BÜYÜK ZAM

Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında ise Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü ile bu harçlardan bazıları neredeyse iki katı arttı. Bu kalemde yer alan A4 fotokopi renkli her sayfa için 1,50 TL’den, 2,65 TL’ye çıkarıldı.

SİLAH RUHSATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Ateşli Silahlar Yasası’na göre ise kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen kişi, tasarruf ruhsatı için, bin 55 TL harç öderken, yapılan zam ile bu yıl bin180 TL ödeyecek. Zamlarla Ateşli Silah Ruhsatı için 395 TL yerine 442 TL, Her Kayıt Belgesi için ise 268 TL yerine 300 TL ödeyecek.

EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM

Harç zamları arasında en çok dikkati çekenlerden biri de ehliyet harçları oldu. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar yükseldi.

Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL’den 430 TL’ye çıkarken, ehliyet 384,90 TL’den 429,80 TL’ye yükseldi. 2 yıllık ehliyet için 429,80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514,70 TL’den 574,70 TL’ye, 5 yıllık ehliyet için 789,50 TL’den 884,50 TL’ye ve 10 yıllık ehliyet için de bin 314 TL’den bin 470 TL’ye çıkan değişiklikler yaşandı.

KİMLİK ALMA VE YENİLEMELERDE BÜYÜK FARKLAR

Kimlik kartı alma ve yenilemelerde ise değişen rakamlar dudak uçuklattı. Yasanın öngördüğü süre içinde ilk kez kimlik kartı alanlar önceden 110 TL harç öderken, bu rakam 160 TL olarak belirlendi.

7 gün ile 6 ay arasındaki gecikmelerde önceden 78 TL ödenirken, şimdi bu rakam 160 TL’ye çekildi, 6 ay ve üzerindeki sürelerde ise 126 TL olan cezalı ücret ödemesi 160 TL oldu. Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam da 126 TL iken 160 TL’ye çekildi.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerdeki harçlar ilk seferde 126 TL’den 160 TL’ye, ikincide 187 TL’den 255 TL’ye ve üçüncüde ise 325 TL’den 448 TL’ye çıktı.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 255 TL olan ücret, 325 TL’ye dördüncü kaybetmede 643 TL olan ücret 770 TL’ye yükseliyor.

DOĞUM VE ÖLÜM KAYITLARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Evlenmek için yapılan müracaatlarda harçlar 440 TL’den 470 TL’ye yükseldi. Doğum veya ölüm kaydı ise 143 TL’den 160 TL’ye çıkarıldı.

TAPU VE KADASTRODAKİ ZAMLAR

Tapu ve Kadastro Dairesi Tarafından Taşınmaz Mallar ve Puanlarla İlgili Olarak Yapılacak İşlemlerde Uygulanacak Harç ve Ücretlerinde de değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden bazıları şöyle:

Her Dilekçe için kabul harcı 45 TL’den 50 TL’ye, Dilekçedeki her parsel için 10 TL’den 11 TL’ye, Yerel araştırma istemeyen ve kayıt gerektiren dilekçeler için 21,50 TL’den 24 TL’ye, Sınır ihtilaflarının karara bağlanmasında ihtilafla ilgili her parsel için 98 TL’den 110 TL’ye, Sınır gösterme işleminde konacak her işaret için 34 TL’den 38 TL’ye yükseldi.

PASAPORT HARÇLARI DA ARTTI

Dünden itibaren pasaport harçları da arttı. Diplomatik olanlar dahil 5 yıl süreli pasaportlar 440 TL’den 495 TL’ye, 2 yıl süreliler 325 TL’den 365 TL’ye, bir yıl süreliler 209 TL’den 234 TL’ye yükseldi.

Kaybedilen veya tahrip edilen pasaportların yenilenmesi için ise 480 TL ile 730 TL arasında değişen rakamlar ödenmesi gerekiyor.

EVLENME ÜCRETLERİNDE 50 TL İLE 100 TL’LİK YÜKSELİŞ

1 Ocak 2020’den itibaren evlenme işlemleriyle ilgili harçlara da zam geldi. Buna göre, Evlendirme Memurluğu’nda yapılan evlendirmeler için ödenen harçlar 440 TL’den 490 TL’ye, bunun dışındaki herhangi bir yerde yapılan evlendirmeler için de ödenen harçlar 900 TL’den bin TL’ye çıktı.

RESMİ GAZETE’YE DE ZAM

Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin, KDV dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi:

“1 Adet Resmi Gazete: 11 TL’den 12,50 TL’ye; 3 Aylık Abone Ücreti: 280 TL’den 320 TL’ye; 6 Aylık Abone Ücreti: 450 TL’den 515 TL’ye; 1 Yıllık Abone Ücreti: 750 TL’den 860 TL’ye; Tereke İlanları: 130 TL’den 150 TL’ye çıktı.”

01/01/2021 22:21