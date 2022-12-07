Yeni yılda aşkı bulacak 5 burç

2022, sizin için hayal kırıklarıyla dolu ve kalbinizi kıran birçok hadisenin yaşandığı bir yıl olabilir ama gelecek sene yeni bir aşk kapınızı çalabilir. İşte 2023 yılında aşkla tanışacak beş burç...

BOĞA

Gelecek yıl aşk konusunda şanslı olacak burçların başında boğalar geliyor. Yılın ilk çeyreğinde hareketli bir dönem sizi bekliyor ancak yaz aylarına giriş yaptığınızda derin arzular gün yüzüne çıkacak. Henüz resmiyete dökülmemiş ilişkilerde büyük gelişmeler yaşanacak. Eylül ayına girdiğinizde ise ilişkiler sizi biraz yoracak ve bu tür sohbetlerden kaçınmak isteyeceksiniz ancak yıl sonuna doğru yeni bir aşka yelken açma veya halihazırdaki ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor.

KOVA

Kova’nın gelecek yıl aşk hayatlarına bakıldığında ruh eşlerini bulma olasılıkları çok yüksek görünüyor. Özellikle yılın ilk aylarında duygusal adımlar atmak yerine daha tutkulu ilişkilere adım atacaksınız. Sizin için mükemmel olduğunu düşündüğünüz kişilerle karşılaşmanız oldukça olası. Bu kişiyi bulduğunuzda derin bir bağ kuracak ve mutluluğa ulaşacaksınız.

TERAZİ

Bu yıl ilişkileriniz çok daha sabit ve durağan görünüyor. Bu elbette yeni biriyle tanışmayacağınız anlamına gelmiyor. Sakinlik, huzur ve güven duygusu ilişkilerinize hakim olacak. Egolar ve hedefler konusunda karşınızdaki kişiyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz ancak yılın ikinci yarısında ilişkilerinizin çok daha sağlam temellere oturduğu görülüyor.

ASLAN

Aslanlar genelde partnerlerinin duygularına ve isteklerine karşı hassastır. İlişkilerinde ise talepkar ve dominant olurlar. Bu yıl ise işler biraz değişiyor. Nisan ayından yıl sonuna kadar aşk konusunda oldukça şanslı olacaksınız. Beraberliklerinizde daha olgun olacak ve sağlam adımlar atacaksınız.

YENGEÇ

2023 burç yorumlarına göre, yengeçler de bu yıl aşk konusunda şanslı. İlişkileriniz bu yıl daha romantik ve samimi olacak. Sevgiliniz veya eşinizle beraber uzun yolculuklara çıkacak ve beraberliğinizin tadını çıkaracaksınız. Bekar yengeçlerin cazibesinde belirgin bir artış olurken karşı cinsten gelen tepkiler daha cesur olacak.

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07/12/2022 21:14