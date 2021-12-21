Yeni yılda daha iyi hissetmek için 10 öneri

İki yıldır dünyayı etkileyen pandemi, insanları kendi iç dünyasına ve zaman zaman umutsuzluğa itse de her yeni yıl yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Yeni bir yılda bu umutla herkesin kendisi için yeni hedefler belirlemesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Hayatımızdaki her şeyin kontrolümüzde ve mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Güzel şeyler ve olumsuz şeyler yeni yılda da olacak. Kendimize karşı daha şefkatli davranmak zorlukların üstesinden gelmek için ilk hedefimiz olmalı” açıklamasında bulundu.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, yeni yılda insanların kendilerini daha iyi hissetmeleri için 10 öneride bulundu.

Ne istediğinizi bilmek ve hayatınızı bu isteklere göre düzenlemek, planlamak sizin elinizde. Kendinizi daha iyi tanımak için “Ne istiyorum, neden bunu istiyorum, bana ne katkı sağlayacak?” gibi sorular hakkında düşünmek gelecekle ilgili planlarınızı netleştirecektir.

Yeni yılda yeni hedefler belirlerken cümlelerinizi olumlu bir şekilde ifade etmeye çalışın. “Başarısız olmayacağım” yerine “Eskisinden daha başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” gibi...

Büyük hedefler motive edicidir fakat onları gerçekleştirmek için önce küçük adımlara ihtiyacımız var. Hedeflerinizi ulaşılabilir kılmak için parçalara bölerek adım adım ilerleyin ve gerçekleştirmek için bireysel olarak ne yapabileceğinize odaklanın.

Yeni yıl için yeni hedefler belirlerken başarılarımızı, başarısızlıklarımızı sahip olduklarımızı kabullenmeli, kendimizi başkalarıyla kıyaslamadan değerlendirmeliyiz.

Geçmişteki hatalarımızdan neler öğrendiğimizi hatırlamak farkındalık oluşturur ve kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Bu da daha güçlü ve bilinçli bir ilerleme sağlayacaktır.

Var olana odaklanmak olmayana odaklanmaktan daha iyi hissettirir ve daha motive edicidir. Nelere sahip olduğumuzu gözden geçirip bunlar için önce kendimize ve sevdiklerimize teşekkür etmeliyiz.

Gelecekle ilgili düşünürken karamsarlıktan uzak durmalı ve “ya olursa, ya yapamazsam” gibi söylemler yerine şu anda neye sahip olduğumuzun farkında olarak davranmalıyız. Geçmişteki hatalar, gelecekte yaşanmamış olumsuzluklar için bugünümüzü feda etmemeliyiz.

Daha önce denemediğiniz şeyleri denemek, belki yapmaya cesaret edemediğiniz belki de fırsat bulamadığınız şeylere yeni bir yılda şans vermeyi deneyebilirsiniz.

Pandemi hala devam ediyor, yeni varyantlar bu sürecin sonlanmasına dair endişeleri arttırsa da artık maskeli mesafeli yaşamaya, kısıtlamalarla sosyalleşmeye alıştık. Bizim için en zor süreç pandeminin başlarıydı, daha önce yaşamadığınız karantina ve önlemler her birimizde kaygı yarattı ama artık virüsten korunmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, her zamankinden daha güçlüyüz. Virüsle mücadelede yeni yılda da daha kontrol sahibi olacağız.

Mutlu olmanın bir araç değil sonuç olduğunu unutmamalıyız. Mutlu olmaya çalışmak mutlu olmanın yollarını aramak yerine kendimizi iyi tanıyıp nelerin bize iyi geleceğini bilmemiz bizi gerçek mutluluğa götürecektir.

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21/12/2021 09:40