Yeni Yılda Prefabrik Evlere İlgi Artıyor

Üretim ve kullanım avantajlarıyla yeni yılın da en ilgi çeken yapı çeşitlerinden biri prefabrik evler oluyor. Bu evlere olan talebin başlıca nedenlerinden biri ise prefabrik ev fiyatları. Uygun fiyatlandırma, hızlı teslimat ve her yere taşınabilirlik özelliğinin yanı sıra bu evler oldukça dayanıklıdır. Peki yeni yılda prefabrik ev yaptırmanın maliyeti ve avantajları nelerdir?

Hızlı ve Ekonomik Bir Trend: Prefabrik Evler

Prefabrik evlerin son yıllardaki popülaritesinin sebeplerinden biri, dayanıklı ve ekonomik bir yapı arayışını yanıtlamasıdır. Bu evler, fabrika ortamında her bir modülün birleştirilmesi müşteriye ulaşıyor. Şantiyede üretilmediğinden çevreye olabildiğince az zararı dokunmasıyla da daha sürdürülebilir yapı tercihi olarak görülüyor. Ayrıca fabrika üretimi olmasından dolayı daha hızlı fakat kaliteli üretim yöntemleriyle de teslimat yapılıyor.

Beton evlerin artan fiyatlarına nazaran prefabrik evlerin fiyatlandırması da oldukça ekonomik görülüyor. Modüler yapıdaki 1+1, 2+1 ve 3+1 prefabrik ev fiyatları, ortalama beton evlerin fiyatlandırmasından daha uygun sunuluyor. Hızlı teslimatın ve ekonomik fiyatlandırmanın yanı sıra bu evlerde oturmak için fazla beklemenize de gerek yok. Genellikle 1 hafta içinde teslim edilen prefabrik ev, müşteriye göre kişiselleştirilebilir tasarım eşliğinde monte ediliyor.

Prefabrik Ev Üretiminin Artması Bekleniyor

Prefabrik ev sektörü, 2024’ün sonunda 23 milyara ulaşan karıyla sonraki yıllarda da üretimi artırmayı hedefliyor. Sürdürülebilir ve ekonomik çözüm sunan avantajlarıyla prefabrik evlerin Türkiye’de de tercih edildiği biliniyor. Sektörün başlıca üretici markaları, kişiselleştirilmiş prefabrik ev modelleri üreterek müşterilerin istediği tarza evler sunuyor.

Her Tarza Uygun Prefabrik Ev Bulmak Mümkün

Prefabrik ev konusunda bazı şüpheleriniz olabilir. Yalnız bu evler, güvenli ve dayanıklı bir yaşam alanı sunan kaliteli malzemeler eşliğinde tamamlanır. Başta çelik olmak üzere kompozit, ahşap ve çeşitli yalıtım malzemeleri ile sağlam ve uzun ömürlü modeller üretilir. Bu evlerin ortalama ömrünün de gitgide uzadığını söylemek mümkün.

Prefabrik evi, kendi kişisel zevk ve tasarım trendlerine göre özelleştirerek de kullanabilirsiniz. Ev dekorasyon trendlerine uygun tasarlanan bu evler; lüks, dubleks, tek katlı, modern, köy veya klasik tarzda müşterinin beğenisine sunuluyor. Ayrıca prefabrik evler farklı oda seçenekleriyle de istediğiniz yaşam alanında yaşamanızı sağlıyor. Standart 1+1 evler dışında 4+1’e kadar istediğiniz tarza prefabrik evi bulabiliyorsunuz. Türkiye’de de epey artan prefabrik ev üreticilerini karşılaştırarak bütçenize uygun prefabrik evi bulabilirsiniz.

Prefabrik Ev Desteğinden Yararlanabilirsiniz

Türkiye’de prefabrik ev sahibi olmak isteyenleri memnun edecek haberlerden biri, devlet desteğinin olmasıdır. Arsa veya arazi sahipleri prefabrik ev desteği ile istedikleri modeli seçerek ev sahibi olabiliyorlar. Bunun için gerekli şartlardan biri ise ailede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3 ‘ünden az olmasıdır. Ayrıca para desteği alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranır. İmarlı arsa veya araziye inşa edilen prefabrik ev maliyetinin önemli bir kısmı devlet desteği ile ödenebilir. Gerekli şartları karşılayanlar, devlet desteği ile ideallerindeki yaşam alanlarına kavuşabilirler.