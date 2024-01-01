Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 05 Ocak'a kadar arasında bölge; periyodun ilk günlerinde Yüksek Basınç Sistemi, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günlerinde Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.