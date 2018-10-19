Yeni yönetim kurulu seçilecek

KKTC İnsan Hakları Derneği VIII. Olağan Genel Kurul toplantısı yarın Lefkoşa’da dernek lokalinde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni seçilecek yönetim kurulu saat 12.00’de Dereboyu Niyazi’s Restorant Toplantı Salonu’nda yapılacak yemekli basın toplantısı ile “Kıbrıs sorunu konusunda gerçeklere dayanan, kalıcı, istikrarlı tüm taraflar için güvenceli ve gerçek barışı” öngören “Çözüm Önerisi”ni açıklayacak.