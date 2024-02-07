Hüseyin Ekmekçi: Yeni zamlara hazır olun!

TÜKETİCİ YALNIZ VE ÇARESİZDİR. EKMEĞİN FİYATINI HESAPLAMAKTAN ACİZ BİR KAMU YAPISI, TABLO ORTADA. HEM DÖVİZ BAZINDA HEM ENFLASYON NEDENİYLE FAKİRLEŞİYORUZ

FIRINCI 15 TL DEDİ, DEVLET 12. SONRA 13.5 TL’DE UZLAŞILDI. SONUÇTA HEP TÜKETİCİ KAYBEDİYOR. ÇÜNKÜ DEVLET NE HESAP BİLİYOR, NE KİTAP. YENİ ZAMLARA HAZIR OLUN

Ekmeğin maliyetini hesaplamaktan aciz bir devlet var, fark ettiniz mi? fırıncılar, maliyet hesabı yaptılar, ekmek 15 TL… Ardından Ekonomi Bakanlığı bir hesap yaptı ve dedi ki: 12 TL’den satılacak ekmek. Hesap kitap, maliyet derken, devlet fiyatı 12 TL olarak belirledi

Gel gör ki, fırıncılar devleti dinlemedi. Hayat o kadar basit mi? Elektrik, su fiyatları zamlandı. Ocak ayı personel giderleri yüzde 50 arttı. Dağıtım için mazottu, araba maliyetiydi derken… Zaten un ateş pahası. Fazla uzatmadan “15 TL” dedi fırıncılar, aşağıya inmedi

Üstelik, üretimi yavaşlattılar, birçok markete ekmek vermediler. Vatandaş ekmeksiz kaldı. Kriz büyüdü. İşin kolay tarafı buydu. Farkındaysanız uzun süredir tüketiciyi düşünen yok. Kasapla hayvancı kavga ediyor, bakanlıkla fırıncı. Bir sonuç var mı? Yok tabi. Konumuza dönelim…

Bakanlık 12 TL hesapladı ekmeğin fiyatını. Neye göre? Belli ki var uzmanları. Böldü, topladı, çıkardı, kar marjını koydu, buyurdu: Ekmeği 12 TL’den satacaksınız. Dinledi mi fırıncılar? Dinlemedi. Bakanlığı, yani devleti ciddiye almadı. Ekmek üretimini azalttı, ekmeksiz günler de gördük

Fırıncıların istediği oldu. Bakanlık masayı topladı. Hesaplamalar baştan yapıldı. Ekmeğin fiyatı 13.5 TL oldu iyi mi? Ciddiyetsizlik burada işte. Bir masaya oturdular, dellal tarzı bir pazarlık yaptılar. Özetle, “1.5 TL biz düşelim, sen da 1.5 TL çık, 13.5 TL olsun” dediler. Öyle masgaralık

Şimdi; Madem 13.5 TL kurtarıyordu, fırıncılar neden 15 TL açıkladılar. Neden 15 TL’den ekmek tüketti vatandaş… Ahmak mıyız biz? Enayi mi? Nasıl bir hesap bu? 13.5 kurtarıyorsa, neden 15 TL? Durup dururken 1.5 TL ekmek başına fazladan halka ödetmek nedir? Eşek miyiz biz?

Peki ya devlete ne demeli…? Durup dururken, bu nasıl yanlış hesap? Koskoca devlet, tüm maliyetler elinin altında. Bu fiyata nasıl ulaştı? 12 TL dedi devlet. Tüm maliyet hesaplamaları devletin elinin altında. Hesapladı ve 12 buldu. Sonra oturdu 13.5 TL’ye razı oldu…

Bu olay bile, nasıl saçma bir ortamda yaşadığımızın göstergesi. Kasaplık koyun gibi, kaderimize razı bir şekilde bekliyoruz. İsteyen istediği gibi fiyat politikası belirliyor. Devlet dediğimiz yapı, dostlar alış/ verişte görsün hesabı, ilgilenir gibi yapıyor

Sonra koskoca devlet kendi hesabından vazgeçiyor, fırıncıya esir oluyor. Fırıncı haksız demiyorum, maliyetler ortada. Ama işbilmezlik ve teslimiyet mantığı devrede… Hiçbir noktada devlet otoritesi yok. Tüketici kasaptaki koyun gibi kafasının kesilmesini bekliyor…

Üzüldüğüm nokta da burası. Vatandaş her gün farklı bir noktada alım gücünün eridiğini büyük bir zavallıkla yaşamak zorunda. İsteyen istediği fiyat uygulayabiliyor, devlet bir ekmeğin maliyetini hesaplamaktan aciz bir şekilde seyrediyor. Sahipsiziz, özeti bu …

8.45’DE YAYINDAYIZ