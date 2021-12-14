Yeni Zelanda Başbakanı, Kovid önlemlerini gevşetme sistemini tanıttı

İşçi Partili Jacinda Ardern'in trafik ışığı adını verdiği Kovid önlemlerini gevşetme sisteminin ayrıntılarını açıklaması üzerine Yeni Zelandalılar "Başbakanımız ulusal televizyonda orjilerin yeniden başlayabileceğini resmen duyurdu" paylaşımları yaptı.

Yeni Zelanda'da 2020'de rekor oyla yeniden seçilen İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern, yurttaşlara 'Noel hediyesini' şimdiden açıkladı. Yeni Zelanda'nın Kovid pandemisiyle en başarılı mücadele eden ülkelerden biri olmasını sağlayan solcu kadın lider, trafik ışığı adını verdiği aşamalı gevşeme sistemine dair açıklamasında 'müjdeyi verdi'. Yeni Zelanda televizyonunun Seven Sharp programında konuşan Ardern, trafik ışığı sisteminin en mahrem toplanmalara yeşil ışık yaktığını söyledi.

"Trafik ışıkları sisteminin ince ayrıntılarını paylaşır mısınız" sorusu üzerine Yeni Zelanda Başkanı, randevulaşıp buluşmalardan toplu seks partilerine dek her şeyi kapsadığı mesajını verdi:

"Tinder ilişkilerinin yeniden açıldığını teyit edebilirim. Trafik ışığı sisteminde bire bir yer almıyor, ama hımmm, kırmızı alanda 25 kişiye kadar izin var."

Bu sözleri, Yeni Zelandalı kullanıcıların sosyal medyada "Başbakanımız ulusal televizyonda orjilerin yeniden başlayabileceğini resmen duyurdu" paylaşımlarına neden oldu.

Aşı kaynaklı bağışıklığı kısmen delen Omicron varyantı küresel çapta yeni alarm zilleri çaldırırken, Yeni Zelanda, kişilerin kırmızı, kehribar, yeşil diye nitelenen alanlardan hangisinde bulunduklarına göre özgürlüklerine geri kavuştuğu bir trafik ışığı sistemine geçti.

Pandemide dünyanın en katı Kovid kurallarından bazılarını uygulayan Yeni Zelanda, sınırlarında sıkı kısıtlamaları devam ettiriyor. Ardern, yetkililerin Omicron varyantını ülkeye sokmamak için çok çalıştıklarını söyledi.

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14/12/2021 10:35