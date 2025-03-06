Yeni Zelanda, Trump'ın tarih bilgisini sorgulayan İngiltere büyükelçisini görevden aldı

Yeni Zelanda hükümeti, İngiltere Büyükelçisi Phil Goff'un bu hafta Londra'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamalardan ötürü pozisyonunun 'savunulamaz' hale geldiğini bildirdi.

Yeni Zelanda, bu hafta Londra'da yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği gerekçesiyle İngiltere'deki en kıdemli diplomatını görevden aldı.

Yeni Zelanda'nın İngiltere'deki büyükelçisi Phil Goff, uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e sorduğu bir soru nedeniyle işinden oldu.

Valtonen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Finlandiya'nın Rusya ile olan sınırı ve daha geniş anlamda Avrupa'nın güvenliği üzerine konuşuyordu.

Konuşma sonrası düzenlenen soru bölümünde Goff, İngiliz siyasetçi Winston Churchill'in 1938'de, Adolf Hitler'in Çekoslovakya'nın bir bölümünü ilhak etmesine olanak tanıyan Münih Anlaşması'nı imzalamasına atıfta bulundu.

Valtonen'in konuşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Finlandiya'nın Rusya ile olan sınırı ve daha geniş anlamda Avrupa güvenliği üzerineydi. Konuşmanın bitiminde sorular alındı.

Bu bölümde Goff, İngiliz siyasetçi Winston Churchill ile dönemin İngiltere Başbakanı Newville Chamberlain arasındaki tartışmadan örnek verdi. 1938'de, Adolf Hitler'in Çekoslovakya'nın bir bölümünü ilhak etmesine olanak tanıyan Münih Anlaşması'nı imzaladığı için Chamberlain, Avam Kamarası'nda Churchill tarafından azarlanmıştı.

Churchill, Chamberlain'in Hitler'i yatıştırmaya çalışmasının, Avrupa'da savaşı önleyemeyeceğini söylemişti. Goff, Valtonen'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tarihi arka planın farkında olup olmadığını sordu. "Başkan Trump, Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yerleştirdi ama sizce tarihi gerçeklikten anlıyor olabilir mi?"

Finlandiya Dışişleri Bakanı ise, Churchill'in "zaman ötesi" açıklamalar yaptığı yanıtını verdi.

Goff ve Valtonen arasındaki bu diyalog, dünya liderlerinin, Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik değişen tutumuyla mücadele ettiği bir sırada gerçekleşti.

Yeni ABD yönetimini eleştirenler, Trump'ın çatışmalara son verme girişimleri sırasında Ukrayna yerine, işgalci statüdeki Rusya'yı kayırmakla suçluyor.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Goff'un "hayal kırıklığı yaratan" yorumları nedeniyle pozisyonunun "savunulamaz" hale geldiğini söyledi.

Peters, "Bu pozisyondayken hükümeti ve dönemin politikalarını temsil edersiniz. Özgürce düşünemezsiniz, Yeni Zelanda'nın yüzü sizsiniz," dedi.

Bakan, Goff ve ekibinin yeni yönetim atanana kadar Londra'daki çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın eski başbakanlarından Helen Clark, Goff'un görevden alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere sosyal medya platformu X'te bir gönderi yayınladı.

Geçen ayki Münih Güvenlik Konferansı'nda da farklı isimlerin benzer tarihsel paralellikler kurulduğuna dikkat çeken Clark, "Bu, Yeni Zelanda'nın son derece saygın eski bir dışişleri bakanını İngiltere'deki büyükelçilik görevinden almak için çok zayıf bir bahane gibi görünüyor," dedi.

Auckland'ın eski belediye başkanı olan Goff, Ocak 2023'te İngiltere Büyükelçisi oldu. Goff, bir önceki Jacinda Ardern hükümeti sırasında atanmıştı.