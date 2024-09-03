Yeni Zelanda turistlere giriş vergisini tam üç kat artırdı

BBC’nin haberine göre, hükümet, turist harcının 1 Ekim’den itibaren 35 Yeni Zelanda dolarından (yaklaşık 735 TL) 100 Yeni Zelanda dolarına (2.100 TL) çıkartılarak neredeyse üç katı kadar artırılacağını duyurdu.

Hükümet, bunun ekonomik büyümeye yardımcı olmak ve "ziyaretçilerin Yeni Zelanda'yı ziyaret ederken kamu hizmetlerine ve yüksek kaliteli deneyimlere katkıda bulunmalarını sağlamak" amacıyla yapıldığını söyledi.

Yeni Zelanda, çok sayıda ziyaretçinin altyapı, çevre ve topluluklar üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için bu vergiyi ilk kez 2019 yılında uygulamaya koydu.

Ülke, Covid-19 salgını sırasında iki buçuk yıl boyunca sınırlarını kapattı ve Ağustos 2022'ye kadar yabancı ziyaretçilerin geri dönmesine izin vermedi.

Yeni Zelanda, pandemi öncesindeki ziyaretçi seviyelerine dönmekte zorlanırken genel ekonomideki toparlanma da zayıf kaldı.