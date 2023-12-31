Yeni Zelanda ve Avustralya 2024’e 'Merhaba' dedi

Dünya yeni yıl heyecanını yaşıyor.

Yeni Zelanda, havaifişekler eşliğinde 2024'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ile birlikte Samoa ve Tonga da yeni yıla girdi.

Avustralya ise Türkiye saatiyle 16.00'da yeni yıla girdi. Bu yıl Avustralya'nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanıldı.

Avustralya'dan bir saat sonra Papua Yeni 2024'ü karşılayacak. Samoa'ya yaklaşık 164 kilometre mesafede, Güney Pasifik'teki "Amerikan Samoası" ise 2024'e en son giren ülke olacak.