Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Dünya 2022 senesine veda edip 2023 yılına 'merhaba' demeye hazırlanırken , Yeni Zelanda, Kiribati ve Samoa adalarından sonra yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu. Türkiye saati ile 14:00'da yeni yılan giren ülkede kutlamaların merkezi Auckland oldu.



Ülke uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yeni yıla, büyük bir coşku ile girdi.

Ülkenin simge yapısı Auckland Harbour Köprüsü üzerinde ışık gösterisi yapıldı.



Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, insanlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda birlikte kutladı.

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31/12/2022 14:43