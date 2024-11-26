Yeni Zelanda’da 30’dan fazla karaya vurmuş balina kurtarıldı

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Ruakākā Plajı’nda karaya vuran 30’dan fazla pilot balina, yerel Māori grubu Patuharakeke’nin öncülüğünde kurtarıldı. Yetkililer, balinaların çoğunun denize döndüğünü, ancak üç yetişkin ve bir yavrunun telef olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekibi, balinaları kaldırarak özel kumaşlarla denize taşıdı. Gece boyunca sahilde kalan Patuharakeke, balinaların tekrar karaya vurmadığından emin oldu. Olayın ardından herhangi bir yeniden karaya vurma yaşanmadı.

Balina karaya vurmaları Yeni Zelanda’da sık görülen bir olay

Yeni Zelanda, dünyada balina karaya vurma vakalarının en sık yaşandığı ülkelerden biri. Her yıl ortalama 85 olay kaydediliyor, ancak çoğu tek bir balinayı içeriyor.

Doğal Koruma Departmanı (DOC), kurtarma çabasını “inanılmaz” olarak nitelendirerek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Operasyon yöneticisi Joel Lauterbach, bu süreçte gösterilen şefkat ve yardımlaşmanın hayranlık uyandırıcı olduğunu söyledi. Kurtarma operasyonuna Patuharakeke’nin yanı sıra Project Jonah ve yüzlerce gönüllü destek verdi.