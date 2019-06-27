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Yeni Zelanda'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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27/06/2019
HK

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Yeni Zelanda'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Raoul Adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Yeni Zelanda'da merkez üssü Raoul Adası'nın 159 km güneybatısı olarak bildirilen 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 00:04'te meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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TAGS: Yeni Zelanda
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