Yeni Zelanda'da bir görevlide corona virüsüne rastlandı

Corona virüsü dünya genelinde hız kesmeden can alırken, Yeni Zelanda ve Avustralya aldıkları önlemlerle uluslararası kamuoyunda kendilerinden sıkça söz ettirdi. Salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden iki ülke, ‘seyahat balonu’ adını verdikleri sistemle sınırlarını birbirlerine açtı.

Dün uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan görüntülerde, Yeni Zelanda’dan yola çıkan turistler Avustralya'daki Sydney Havalimanı’nda kendilerini karşılayan arkadaşları ve yakınlarıyla sarıldı. Corona öncesi normal hayattan anlar sunan bu görüntülerin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Guardian’ın haberine göre, uygulama başladıktan yalnızca bir gün sonra Yeni Zelanda’nın Auckland Havalimanı’nda görevli bir çalışanda corona virüsüne rastlandı. Ülkenin en büyük ve işlek havalimanlarından biri olan Auckland Havalimanı’ndaki çalışanın, tamamen aşılanmış olduğu ve rutin kontroller sırasında test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

RİSKLİ BÖLGELERDEN GELEN UÇAK ÇALIŞANI



Ortaya çıkan vaka sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basına açıklamalarda bulundu. Adını açıklamadığı çalışanın uçakları temizleyen bir görevli olduğunu söyleyen Başbakan Ardern, kırmızı bölgede çalıştığını aktardı. Ardern, bu bölgede yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların olduğunu, yeni vakanın Avustralya’dan gelenlerle ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savundu.

Havalimanında birbirlerini eskisi gibi karşılayanlar Reuters objektifine böyle yansımıştı.

Avustralya cephesinde ise Sağlık Bakanı Greg Hunt bir açıklama yaptı. Yeni vakanın Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki seyahat balonunu etkilemeyeceğini söyleyen Hunt, Yeni Zelanda’nın uyguladığı sisteme tam olarak güven duyduklarını belirtti.

YEŞİL VE KIRMIZI BÖLGE AYRIMI



Yeni Zelanda’da havalimanları yeşil ve kırmızı bölge olarak ikiye ayrılıyor. Kırmızı bölgeler uluslararası uçuşlara ayrılmış durumda. Buraya gelen yolcular direkt olarak izolasyon ve karantinaya yönlendiriliyor. Yeşil bölge ise iç hatlardaki yolcular için kullanılıyor. Avustralya, Niue ve Cook Adaları’ndan gelenler de bu kategoriye dahil.

Bu tip vakaların olmasını beklediklerini öne süren Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, “Tamamen aşılanmış insanların da corona virüsü olabileceğini düşünüyorduk. Ancak hastalanmayacaklar ve ölmeyecekler. Sınırda bir sızıntı olma durumu yok. Bu çalışanın pozitif çıkma sebebi, yüksek riskli ülkelerden gelen uçakların olduğu bölgede çalışıyor. Ancak düzenli test sistemimizle vakayı tespit ettik” diye konuştu.

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20/04/2021 08:38