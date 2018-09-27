Yeni Zelanda'da fok balığının şoke eden hareketi

Bir grup maceracı, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Kaikuro sahil kasabasında yeni aldıkları kamerayı test etmek için kano ile denize açıldı. Taiyo Masuda kamerayı test ederken alışılmadık bir olaya tanık oldu.

Çekim sırasında bir fok balığı, ağzındaki ahtapotu kanoculardan birinin suratına attı. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Masuda, videonun altına, "Arkadaşım yüzüne bir ahtapot yedi. Daha önce böyle bir kano macerası yaşamamıştık" notunu düştü.