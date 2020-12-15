Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumunun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı. (İHA)

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15/12/2020 22:18