Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni Zelanda'da bir helikopter, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
15/12/2020
Kaza, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumunun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı. (İHA)