Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yapılan bir kişinin ölümü soruşturuluyor

Yeni Zelanda'da Pfizer'in Covid aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede ilk kez bir kişinin, aşıyla bağlantılı nedenlerden yaşamını yitirdiğine inanılıyor.

Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB), ölen kişinin "muhtemelen", aşının nadir yan etkilerinden biri olan miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak "aşılamanın ardından sonucu etkileyebilecek" başka tıbbi sorunlar olduğu da belirtildi.

CV-ISMB'nin açıklamasında, "Olumsuz Reaksiyonları İzleme Merkezi yakın zamanda aşılanmış kişilerin ölümlerine ilişkin başka ihbarlar almış olsa da bunların hiçbiri aşıyla ilgili olarak değerlendirilmemektedir" denildi.

Ayrıca aşının faydalarının, herhangi başka bir riskle kıyaslandığında çok ağır bastığı da hatırlatıldı.

Yetkililer, ölen kişinin yaşı da dahil olmak üzere vakaya ilişkin başka ayrıntı açıklamadı.

Resmi ölüm nedeninin henüz belli olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pfizer aşısının Covid kaynaklı ciddi hastalık ve ölümlere karşı korumada oldukça etkili olduğunun altını çizen CV-ISMB Başkanı Dr. John Tait, "Pfizer aşısını Yeni Zelanda'da kullanma konusunda kendimize güveniyoruz" dedi.

John Tait, aşıların önemli ve ciddi yan etkilerinin kapsamlı şekilde araştırılmasının da önemli olduğunu belirtti.

Tait, "Bu soruşturmadan elde edilen sonuçların geniş çapta erişilebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Elde edilen bulgular, aşıya bağlı miyokardit riski hakkındaki bilimsel bilgiyi artırmak için yayımlanacak" diye konuştu.

Avrupa'daki düzenleyici kurumlara göre miyokardit, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşılarının "çok nadir" bir yan etkisi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda'da şu ana kadar 3 bin 465 koronavirüs vakası görüldü, Covid-19 hastalığı sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da, nüfusun yaklaşık yüzde 23'ü iki doz aşılandı, toplam 3 milyondan fazla aşı yapıldı.

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30/08/2021 10:01