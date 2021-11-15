Yeni Zelanda'da tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı yapılacak

Yeni Zelanda'da 18 yaş ve üzeri herkese Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozu uygulanacak.

ads ads ads ads
15/11/2021

ads
ads
ads
Yeni Zelanda'da tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı yapılacak

Yeni Zelanda Kovid-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, uygulamanın 29 Kasım'dan itibaren başlayacağını bildirdi.

Hipkins, Pfizer/BioNTech hatırlatma dozlarının, 6 aydan daha uzun bir süre önce 2'nci doz aşılarını olan 18 yaş ve üzeri herkese yapılacağını söyledi.

Uygulamanın vatandaşların yanı sıra Yeni Zelanda'da bulunan yabancılara da ücretsiz yapılacağı bilgisini paylaşan Hipkins, diğer ülkelerin aksine hatırlatma dozunu sadece yüksek risk grubundakiler için değil herkesin kullanımına sunma kararı aldıklarını vurguladı.

Yeni Zelanda'da nüfusun yüzde 67'si virüse karşı tam olarak aşılandı.

Bugüne kadar 8 bin 866 vakanın tespit edildiği ülkede 34 kişi yaşamını yitirdi.

15/11/2021 16:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yeni Zelanda, üçüncü doz aşı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.