Yeni Zelanda'da 'Yılın Kuşu' yarışmasını yarasa kazandı

Yeni Zelanda'da düzenlenen 'Yılık Kuşu' yarışmasının kazananı, bir uzun kuyruklu yarasa oldu.

Yeni Zelanda'da ülkeye özgü 200 küsur kuş türünün tanıtılması ve ekolojik farkındalık yaratılması amacıyla her yıl düzenlenen 'Yılın Kuşu' yarışmasını bu kez bir yarasa kazandı.

Yarışma organizatörleri, yaptıkları açıklamada, ülkeye özgü 'pekapeka-tou-roa' türünden bir yarasanın ödüle layık görüldüğünü belirttiler.

The Guardian'da yer alan habere göre, oylamanın Cadılar Bayramı gece sona erdiğini belirten organizatör Lissy Fehnker-Heather, yarasanın kuşları 3 bin oyla geride bıraktığını söyledi.

Yarışma tarihindeki en yüksek oy sayısına erişti

"Yaklaşık 58 bin oy aldık ve bunlar dünyanın her yerinden geldi" diyen Fehnker-Heather, bunun 17 yıldır düzenlenen yarışmadaki en yüksek toplam oy sayısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yarışmanın ikincisi ise, dünyanın tek gece yaşayan ve uçamayan papağan türü 'kākāpō' oldu.

Hadise sosyal medyada ilgi gördü. Bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazıları da yarasa türünün tehlikede olmasına dikkat çekti.

Ödüle 'pekapeka'nın layık görüşmesi, daha önce Yeni Zelanda Çevre Bakanlığı tarafından da teşvik edilmişti.

Yarışmanın sözcüsü Laura Keown, açıklamasında "Yeni Zelanda'da memelilerin olmaması nedeniyle, 'Yılın Yarasası' çok sıkıcı bir yarışma olacaktı. Bu bize kritik düzeyde nesli tükenmekte olan yerli türleri vurgulamak ve onları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için güzel bir fırsat gibi gelmişti" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda, bu yarışmaya dair tartışmalara yabancı değil.

Rusya müdahalesi mi?

2019'da Rusya'dan gelen yüzlerce oy nedeniyle 'seçimlere müdahale' iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak oylar sonrasında geçerli kabul edilmiş, buna Rus kuşbilimcilerin ilgisinin neden olabileceği belirtilmişti.

Geçen yı da yarışmada Avustralyalılar tarafından 300 sahte oy kullanıldığı öne sürülmüştü.

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01/11/2021 09:41