Yeni Zelanda'dan yeni karar! Terörü savunanlara mozaik

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide 50 kişiyi katleden ve 50 kişiyi yaralayan teröristin, yargılanması sırasında "beyaz ırkın üstünlüğünü savunan" ifadeleri ana akım medya tarafından sınırlanacak, el işaretleri de dahil aynı minvaldeki görüntüleri ise mozaiklenerek servis edilecek.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları, Christchurch teröristinin duruşmalarda "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist ideolojiyi savunan ifadelerini sınırlamayı'" kabul eden protokole imza attı.

Radyo Yeni Zelanda, Stuff, Mediaworks, TVNZ ve NZME editörleri tarafından imzalanan protokolde, "Gruplar ve bireysel editörler olarak, yayınlarımızın, yaklaşan duruşmayı geniş ve sorumlu bir şekilde kapsamasını taahhüt ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Üzerinde uzlaşılan ve 7 maddeden oluşan protokolün ilk maddesinde, teröristin, duruşmayı, "beyaz ırkın üstünlüğünü veya terörist görüşlerini" yaymak için platform olarak kullanabileceği hatırlatılarak, bu tür görüşlere yayın sınırlaması getirileceği belirtildi.