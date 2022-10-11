Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina telef oldu

Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda mahsur kalan 240 pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi.

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11/10/2022

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Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina telef oldu

Canberra Times'ın haberine göre, yetkililer, karaya vuran 240 pilot balinanın durumunun bir teknik ekip tarafından değerlendirildiğini ve hayatta kalan balinaların uyutulduğunu söyledi.

Koruma Bakanlığı yetkilisi Dave Lundquis, balinaların uyutulmasıyla ilgili, "Bu karar asla hafife alınmaz ancak bu gibi durumlarda en iyi seçenek bu." dedi.

Karaya vuran pilot balinalardan hayatta kalanlarını hem insanlara hem de balinalara köpekbalığı saldırısı riski nedeniyle yeniden yüzdürmeye çalışmadıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda bölgede yeniden yüzdürmeye yardımcı olacak yeterli insan olmadığını kaydetti.

Pitt Adası'yla birlikte Yeni Zelanda'nın Chatham takımadalarını oluşturan Chatham Adası'nda da 8 Ekim'de karaya vuran 215 pilot balina yaşamını yitirmişti.

Balinaların neden karaya vurduğu bilinmiyor.

11/10/2022 11:30
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TAGS: Yeni Zelanda, Pitt Adası
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