Yenibakış Gazetesi’nin 3 çalışanı mahkemeye çıkartıldı

“Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” soruşturmasında Yenibakış Gazetesi çalışanlarına “özel hayatın gizliği” ihlali suçlaması ile dava açıldı.

İş takipçiliği yapan ve 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını silah zoruyla kendisine söylettiğini ileri süren B. İ.’nin yalan söylediği tespit edilirken, ses kaydının ifşasıyla ilgili K. B. gazeteciler Kazım Denizci, Esengül Aykaç ve Deniz Abidin Kuni teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 30.05.2021 tarihinde yürütülmekte olan ve 26.05.2021 tarihinde Yenibakış Gazetesi internet yayını içerisinde yayınlanan “Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” başlıklı haberin altında bulunan linkte bayan bir şahsın “ 10,000 tl komisyon karşılığı vatandaşlık işlemlerini bitireceğinden Türkiye'den 50,000 kişi vatandaş yapılması ile ilgili talimat verildiğinden, kendisinin bu işten bir kontenjanı olduğundan ve bu işi para karşılığında çözebileceğinden bahsedilen mesele ile ilgili olarak 01.06.2021 tarihinde ifade veren B. İ.’nin polise kasten yalan olduğunu bilerek kendisine K. B. isimli şahsın ikametgahı içerisinde silah gösterip bu ses kaydını şiddet kullanarak temin ettiğini beyan ederek polise yalan ifade verip amme fesatcılığı suçunu işlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Düzova 'da sakin K. B.'nın kendi telefonunda bulunan mesenger sosyal haberleşme sitesi üzerinden Lefkoşa'da sakin B. İ.'nin yollamış olduğu ses kayıtlarını Lefkoşa'da sakin gazeteciler Kazım Denizci, Denizci'nin de konu ses kaydını mesenger üzerinden yolladığı Lefkoşa'da sakin Esengül Aykaç ve Esengül Aykaç'ın ise konuya methalder kaydı Lefkoşa'da sakin Deniz Abidin Kuni’ye yollamak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerini tespit ettiklerini anlattı.

Polis, üç gazetecinin cep telefonlarını emare olarak aldıklarını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Avukat Ünver Bedevi, B. İ. isimli kişinin yalan beyanda bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek gazetecilerin basın özgürlüğü ve kamu menfaati için yayın yaptıklarını belirtti. Bedevi, takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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04/06/2021 16:02