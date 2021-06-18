Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda Çocuk Şenliği Düzenlendi

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda dün “Çocuk Şenliği” düzenlendi.

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18/06/2021

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Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda Çocuk Şenliği Düzenlendi

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda dün “Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, “Çocuk Şenliği” etkinlikleri kapsamındaki etkinlikte, ücretsiz oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Şenlikte açılan stantların geliri, “SMA Tip 1” teşhisi konulan belde sakinlerinden Karaoğulları çiftinin oğlu Karel bebeğe bağışlanacak.

Etkinliğe, çocukların yanı sıra vatandaşların da katıldığı, gösteriler ve şişme oyun parkurlarının beğeni topladığı ifade edildi.

18/06/2021 13:54
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TAGS: Yeniboğaziçi Belediyesi, Çocuk Şenliği
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