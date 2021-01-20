Yeniboğaziçi Belediyesi Yıldırım’daki Atatürk Büstünün Yenilenmesi İçin Çalışma Başlattı

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20/01/2021

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Yeniboğaziçi Belediyesi Yıldırım’daki Atatürk Büstünün Yenilenmesi İçin Çalışma Başlattı

Yeniboğaziçi Belediyesi Yıldırım köyündeki Atatürk büstünün yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediye’den yapılan açıklamada, “Yıldırım köyünde bulunan yıkık ve harabe durumda olan Atatürk büstünü yenilemek için çalışmalar başlatıldı. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan Atatürk büstünün yanında peyzaj çalışması ile birlikte parke ve büstün etrafını çevreleyen duvarın da yapımına başlandı. Söz konusu tüm çalışmalar tamamlandığında Atamıza  yakışır bir büst Yıldırım köyümüze kazandırılacak” denildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi, Yıldırım köyünde, ilkokul, çocuk parkı ve kabristanlıkta yenileme çalışması da  yapmıştı.

20/01/2021 16:49
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TAGS: Yeniboğaziçi Belediyesi, Yıldırım, Atatürk Büstü
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