Yeniboğaziçi Belediyesi Yıldırım’daki Atatürk Büstünün Yenilenmesi İçin Çalışma Başlattı

Yeniboğaziçi Belediyesi Yıldırım köyündeki Atatürk büstünün yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediye’den yapılan açıklamada, “Yıldırım köyünde bulunan yıkık ve harabe durumda olan Atatürk büstünü yenilemek için çalışmalar başlatıldı. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan Atatürk büstünün yanında peyzaj çalışması ile birlikte parke ve büstün etrafını çevreleyen duvarın da yapımına başlandı. Söz konusu tüm çalışmalar tamamlandığında Atamıza yakışır bir büst Yıldırım köyümüze kazandırılacak” denildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi, Yıldırım köyünde, ilkokul, çocuk parkı ve kabristanlıkta yenileme çalışması da yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2021 16:49