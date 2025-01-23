Yeniboğaziçi Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili TDP’de basın toplantısı düzenlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniboğaziçi Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı’na, konuyla ilgili belgelerle açıklama yapması çağrısında bulundu.

TDP Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Örgütlenme Sekreteri Tahir Hoca ve Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı’nın yanı sıra Yeniboğaziçi Belediye Meclisindeki bağımsız üye Koray Diran ve HP'li üye Raşit Ercen de yer aldı.

Toplantıda Koray Diran’ın TDP’ye üye olduğu da açıklandı.

-Çeler: “Siyaset sadece Lefkoşa’da ibaret değil”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler basın toplantısında ilk sözü alarak, parti olarak sadece hükümete değil ülke genelindeki yerel yönetimlere de talip olduklarını belirterek, yanlış, usulsüz veya yetki alanlarını aşan çalışmaların karşısında duracaklarını söyledi.

“Siyaset sadece Lefkoşa’da ibaret değil” diyen Çeler, basın toplantısının asıl amacının, iki Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesinin, belediyede yapıldığını iddia ettiği ihalesiz ve usulsüz çalışmaları, polise, Başsavcılığa ve Sayıştay Başkanlığı’na bildirmesine rağmen atılması gereken adımların atılmamasını olduğunu söyledi. Çeler, diğer partilerin ilgisizliğinden dolayı Belediye Meclisi Üyesi Koray Diran’ın TDP’ye üye olduğunu da açıkladı.

Çeler, 30 Ocak 2023’ten beri Sayıştay Başkanlığı’na verilen toplam beş dilekçe olduğunu, bunların dördünün Belediye Meclisi, birinin halk tarafından yazıldığını belirtti. “Ancak 'alınmıştır' belgesine rağmen yeterli adım anladığımız kadarıyla atılmadı.” diyen Çeler, ülkenin sorgusuz sualsiz harcanabilecek tek bir kuruşunun olmadığını söyledi.

Çeler, konuyu, bugünden itibaren daha da sert bir şekilde takip edeceklerini vurgulayarak, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı’na, konuyla ilgili belgelerle açıklama yapması için çağrıda bulundu.

-Diran: “Kamu belediyedir, sonra meclis, sonra başkan gelir”

Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesi Koray Diran ise Belediye Başkanı’nın, Belediye Meclisi’ni kaale almadan ödemeler yaptığını iddia ederek, yasaların açık olduğunu kaydetti. Diran, “Kamu belediyedir, sonra meclis, sonra başkan gelir” dedi.

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı bölgesinin 2003 yılında koruma altına alındığını ifade eden Diran, oraya beton dökülemeyeceğini kaydetti. Şu anda orada gerekli makamlardan izin alınmadan kaçak inşaat yapıldığını ileri süren Diran, “Bakanlar Kurulu kararı vardır oraya ahşap hariç hiçbir şey yapılamaz.” dedi.

Usulsüz araç alım-satımı konusunun ise polise intikal ettiğini, şu anda dosyanın Savcılıkta olduğunu belirten Koray Diran, çalışır durumdaki su tankerinin hurdaya satıldığını, ihalesiz, teklifsiz, küçük bir çöp arabası alındığını, alınan başka bir çöp arabasının ise bankaya ipotekli çıktığını savundu.

Geçen hafta ise usulsüz bir ihale yapılarak, 66 bin sterline bir çöp arabası alındığını iddia eden Diran, “Biz 'polise gideceğiz' dediğimizde durdurdular bu işi ama ihale gerçekleşti.” dedi.

Bütçede 14 milyon TL’lik asfalt döküleceğinin sunulduğuna işaret eden Diran, “Meclis kararı yok, bu asfaltlar nereye döküldü bilmiyoruz.” diye konuştu. Diran, yaptıkları araştırma göre, Belediye Başkanı’nın asfaltı kendi açtığı arsaların yoluna döktüğünü ileri sürdü.

Belediyenin 6 milyon TL’lik avukat parası ödediğini de savunan Diran, “Bizim belediyenin avukatlık hangi konusu var bilmiyoruz. Belediyenin şu anda avukatlık durumu yoktur.” diye konuştu.

Ödemeler ve işlerin, Belediye Meclisi’nin bilgisi dışında yapıldığı için faturaların kat kat geldiğini iddia eden Koray Diran, “Onlarca fatura var ki bizim haberimiz yoktur.” dedi. Belediyedeki personelin çok huzursuz olduğunu da savunan Koray Diran, personel arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü. Diran, Belediye Meclis kararlarının açıklanmasını istedi.

İddialarla ilgili beş defa resmi olarak Sayıştay Başkanlığı’na dilekçe verdiklerini kaydeden Diran, ilk dilekçede 2014-2018 ve 2018-2022 dönemlerinin denetlenmesini talep ettiklerini ancak sadece 2018-2022 döneminin denetlendiğini savundu.

Diran, “Yetkililer bu işe el atsın.” dedi.