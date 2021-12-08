Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Toprak Ana Günü Etkinliği

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08/12/2021

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Toprak Ana Günü Etkinliği

Sakin şehir (Cittaslow) Yeniboğaziçi Belediyesi, 10 Aralık Toprak Ana Günü (Terra Madre) dolayısıyla etkinlik düzenliyor.

Belediye açıklamasına göre, 11 Aralık Cumartesi günü Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis iş birliğiyle Yıldırım köyündeki Çocuk ve Aile Parkı’nda Toprak Ana Günü etkinliği düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak etkinlikte yerel ürün ikramı ve satışı yapılacak.

Toprak Ana Günü’nün 2009 yılından bu yana kutlandığı ifade edilen açıklamada, günün yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve kutlanması bakımından önemli olduğu vurgulandı.

08/12/2021 11:39
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TAGS: Yeniboğaziçi Belediyesi, 10 Aralık Toprak Ana Günü
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