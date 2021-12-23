Yeniboğaziçi Belediyesi'nden 'Yeni Yıl Pazarı'

“Yeni Yıl Pazarı” gün boyu halka açık olacak.

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23/12/2021

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nden 'Yeni Yıl Pazarı'

Yeniboğaziçi Belediyesi 26 Aralık  Pazar günü, Festival Alanı’nda “Yeni Yıl Pazarı” düzenleneceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'de başlayacak “Yeni Yıl Pazarı” gün boyu halka açık olacak.

Yeni Yıl Pazarı’nda, Cittaslow (sakin şehir) köy pazarı yöresel ürünlerin satışı, el işleri satışı, hediyelik eşya satışı, çocuklar için atölye çalışması, konserler, DJ performansları, halk dansları gösterisi, yiyecek-içecek satışı, Noel Baba'dan sürpriz hediyeler ve etkinlik boyunca çocuklar için oyun alanları yer alacak.

23/12/2021 11:07
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TAGS: Yeniboğaziçi, Belediye, Yeni Yıl, Pazar,
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