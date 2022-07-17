Yeniboğaziçi, Kılıç Ali Kahraman ile anlaştı

Yeniboğaziçi'nde Mustafa Borataş ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevi için Kılıç Ali Kahraman ile anlaşmaya varıldı.

Sabah açıklanan ayrılık kararının ardından öğleden sonra Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki yönetimle anlaşmaya varan Kahraman göreve getirildi.

Yeniboğaziçi Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Köklü bir geçmişe sahip olan Yeniboğaziçi camiası olarak teknik direktör Mustafa Borataş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Geleceğe yönelik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörlük için daha önceden kulübümüzde şampiyonluk yaşayan ve takımımızı Süper Lig’e çıkartma başarısı gösteren Kılıç Ali Kahraman ile anlaşmış bulunuyoruz. Yeni teknik direktörümüzün takımımız ve geleceğe yönelik uzun vadeli planlarımızı en iyi şekilde yürüteceğine inanıyoruz."

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17/07/2022 18:16