Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl onbirincisi gerçekleştirilen Yeniboğaziçi Pulya Festivali bu akşam başladı.

25 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan geleneksel Pulya Festivali kortejle başladı ardından çeşitli dansları gösterisi sergilendi ve festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Festival açılışında daha Saygı duruşu eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı seslendirildi ve konuşmalara yer verildi.

Festival komitesi Başkanı Bedia Balses açılışta Yeniboğaziçi’nin kültür sanat dalında turizmin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirterek, bu çalışmaların belde için önemine işaret etti.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz de, çocuk Belediyesinin ilk kez bu yıl kurulduğunu anımsatarak, bunun çocukların söz ve hak sahibi olmalarında önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise açılışta yaptığı konuşmada, festivalin 11.sini yaşamaktansa duydukları mutluluğu belirterek, amaçlarının bölgenin doğasını, güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Zurnacılar bölgede özellikle turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, bunların süreceğini belirtti ve festivalin de bu çalışmalara önemli bir örmek olduğunu belirtti ayrıca katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

Başbakan Ersin Tatar da açılışa katılarak yaptığı konuşmada Yeniboğaziçi’nde geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali’nin zengin içerikli ve bölge adına önemli bir etkinlik olduğunu söyleyerek düzenleyenleri kutladı.

Başbakan Yeniboğaziçi’nin gelişmekte olan ve güzelliklere sahip bir bölge olduğunu ifade ederek, bu güzellikleri ve üretimiyle ülke ekonomisine katkı koyması dileğinde bulundu.

Etkinlikte son olarak meşale ateşi Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından yakıldı.

Festival açılışı ekiplerin gösterileriyle devam etti.