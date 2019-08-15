Yeniboğaziçi Pulya Festivali Başlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11. gerçekleştirilecek Yeniboğaziçi Pulya Festivali yarın başlıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10 gün sürecek 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya festivali yarın saat 19.00’da Yeniboğaziçi Festival alanındaki kortejle başlayacak.

Açılışı 20:30’da gerçekleştirilecek festival, 21.00’de halk oyunları gösterileri ile devam edecek.

25 Ağustos’ta sona erecek festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar, konserler, gösteriler yer alacak.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

17 Ağustos Cumartesi

Minikler plaj futbol turnuvası

9.00 / Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu

Plaj hentbol turnuvası

10.00 / YB Belediye Plajı

Yabancı ülkelerin gösterisi

19.00 Alaniçi Düğün Salonu

Spor onur gecesi

20.00 / YB Festival alanı, Amfi Tiyatro

2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Çocuklarla Canlı Çizim

21.00 / Sergi Salonu, Festival Alanı

Enver Ermetal Konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

18 Ağustos Pazar

Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması

10.00 / Mutluyaka Atış Poligonu

Plaj Hentbol Turnuvası

10.00 / YB Belediye Plajı

Streetball (Sokak Basketbolu)

18.00 / YB Festival alanı

Yabancı ülkelerin gösterisi

19.00 / Yıldırım Çocuk ve Aile Parkı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu

20:30 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

Eril Cambaz Konser

22.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

19 Ağustos Pazartesi

Minikler Survivor

17.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

Aytotoro Tavası Yemek Yarışması

18.30 / YB Belediye Parkı

2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni

20.30- YB Festival alanı

Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları

21.00/ YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

20 Ağustos Salı

Yaratıcı Sanat Etkinlikleri

20.00/ YB Çocuk Belediyesi Standı – Festival alanı

“Bir Aytotoro Hikayesi”

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu

21.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

21 Ağustos Çarşamba

YBB Çocuk Belediyesi sokak hayvanları farkındalık etkinliği

18:00 / YB Belediyesi Parkı

2+1 Gençlik konseri

21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Melek Mosso Konseri

22.00 YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

22 Ağustos Perşembe

En güzel bahçe/balkon yarışması finali ve ödül töreni

18:30/ YB Belediye Parkı

Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası

18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu

Yaratıcı Çocuk etkinlikleri

20.00 / YB Çocuk Belediyesi Standı (Festival Alanı)

Yeniboğaziçi Belediye Korosu

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

23 Ağustos Cuma

Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası

18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu

Karadenizliler Gecesi

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Turan Şahin Konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

24 Ağustos Cumartesi

Büyükler Plaj Futbolu

9.30 / YB Belediye Plajı

Çocuklar Plaj Tenisi

14:00/ YB Belediye Plajı

Çocuk Etkinlikleri Gecesi, (Çocuklar Defilesi, Parodi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Çocuk Korosu, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Performansı)

21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

25 Ağustos Pazar

Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü

6.00/ YB Belediye Önü –YB Belediye Gazinosu

Çocuk Plaj Tenisi Finali

10.00 / YB Belediye Plajı

Sponsorlara Ödül

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Haluk Levent konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro