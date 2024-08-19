Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festival kapsamında düzenlenen Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası oynanan final maçları ile tamamlandı. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz “Şampiyon Meleklermiz” anısına ilk kez düzenlenen 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası 17-18 Ağustos tarihlerinde Yeniboğaziçi Halk Plajında gerçekleştirildi. Turnuvada kızlar kategorisinde 9, erkekler kategorisinde 9 takım olmak üzere toplamda 36 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

2 Kategoride Oynandı

1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası 2 kategoride oynandı. Kızlar ve Erkekler kategorisinde 36 sporcu katılarak kızgın kum üzerinde verilen mücadelelerin ardından oynanan final maçlarının ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonlar

İlk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalinde kızlar kategorisinde Şerifenaz-Nehir, Şerife-Sudenur’u 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken, erkekler kategorisi finalinde ise Salim-Atilla, Ersen-Boran’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Irmak-Leman ikilisi, erkeklerde ise Milad-Mehmetali ikilisi elde etti.

Ödül Töreni

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festival kapsamında düzenlenen 1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybol turnuvası oynanan final maçların ardından düzenlenen ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyalar, kupaları Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş, Havin Kılıç’ın annesi Hülya Kılıç, Perihan Çetiner’in annesi Deniz Çetiner, babası Mehmet Çetiner, Mülkiye Dağlı’nın annesi, Abide-Nazife Dağlı’nın anneannesi Abide Kuşaf, Fahri Arkar’ın annesi Şeniz Arkar, Sahil Özberkman’ın annesi Esra Özberkman tarafından verildi.

1. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler plaj voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar şöyle.

Kızlar Kategorisi

1. Şerifenaz-Nehir

2. Şerife-Sudenur

3. Irmak-Leman

4. Belis-Ela

Erkekler Kategorisi

1. Salim-Atilla

2. Ersen-Boran

3. Milad-Mehmetali

4. Umut-Burak