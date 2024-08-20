Yeniboğaziçi Sanayi Bölgesinde yangın!

Yeniboğaziçi Sanayi Bölgesinde, Ahmet Aydın'a ait Landport Trading Ltd isimli iş yerinin arka kısmında bulunan profilden mamul üstü saç kaplı alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın Polis İtfaiye ekipleri ile Orman Dairesi ekipleri, bölgede bulunan şahıslar ve Yeniboğaziçi Belediyesine ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; kalınlık ölçme planya makinesi, klima gazlama makinesi, MDF tepsi toz vakum makinesi, üç adet güvenlik kamerası 50 adet meşe kereste kalas, 90 adet arı kovanı, konteyner içerisinde muhafaza edilen muhtelif tahtalar yanarak zarar görürken yangının sirayet etmesi sonucu yan tarafta bulunan Harun Turan Mermer Granit isimli iş yerine ait 5 adet saç yanarak, iş yerine ait cam ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.