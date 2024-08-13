Yeniboğaziçi Ufuk Fırat İle Yollarını Ayırdı

Yeniboğaziçi Spor Kulübü, teknik direktör Ufuk Fırat ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin önceliğinin her zaman kulübün menfaatleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ufuk Fırat ile yollarımız bugün itibarıyla ayrılmıştır. Yönetim olarak her zaman önceliğimiz kulüp menfaatleridir, bundan sonraki süreçte de önceliğimiz bu olacaktır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.