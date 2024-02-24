Yeniboğaziçi'nde ATV Kazasında İki Genç Yaralandı, Biri Ağır

Yeniboğaziçi'nde meydana gelen ATV kazasında biri ağır olmak üzere 15 yaşındaki iki kişi yaralandı.

Yeniboğaziçi’nde bugün saat 13.30 sıralarında belediye parkının güneyinde bulunan isimsiz asfalt yol üzerinde, batı istikametine doğru seyreden Doğu Erdinç DİRAN (E-15) yönetiminde bulundurduğu kayıtsız ATV tipi araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırım taşına ardından da kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çaptı. Kaza sonrası yaralanan ATV sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN ve aynı aracın arkasında yolcu olarak bulunan Ariamard VAZIRI (E-15) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Doğu Erdinç DİRAN taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ariamard VAZIRI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor. ATV araç sürücüsü Doğu Erdinç DİRAN tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.