Yeniboğaziçi'nde Borataş dönemi

AKSA Birinci Lig temsilcisi Yeniboğaziçi'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Borataş getirildi.

Mehmet Fahlioğulları başkanlığındaki yönetim teknik adam arayışlarında Borataş ile anlaşmaya vardı.

Borataş'ın yardımcılıklarını Hüseyin Özbaysal ile Ersoy Saydağ yapacak.

Mali Kurul 3 Temmuz'da

Yeniboğaziçi'nde mali genel kurulun 3 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Başkanlık seçimi iki yılda bir yapıldığından Mehmet Fahlioğulları görevine devam edecek.

Kurulda faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulması yanında tüzük değişikliği konusunda da oylama yapılacak.

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20/06/2022 21:49