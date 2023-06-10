Yeniboğaziçi'nde Fahlioğulları devam edecek

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10/06/2023

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Yeniboğaziçi'nde Fahlioğulları devam edecek

Bu sezon başarılarıyla öne çıkan kulüplerimizden olan Yeniboğaziçi'nde 18 Haziran'da yapılacak genel kurula başkan Mehmet Fahlioğulları'nın tek aday olarak girmesi bekleniyor.
Süper Lig'e yükselen Yeniboğaziçi'nde A2 takımı da şampiyonluk yanında Ahmed Sami Topcan Kupası'nı MTG A2 takımını mağlup ederek müzesine götürmüştü.
Olağan genel kurulda divan kurulunun oluşması, faaliyet raporunun ve mali raporun sunulup aklanması ve başkanlık seçimi gündem maddeleri bulunuyor.
Mehmet Fahlioğulları ve yönetimi ara vermeden yeni sezona yönelik çalışmalara başlarken camianın da desteğini aldı.
Teknik direktör Kılıç Aii Kahraman ile devam kararı alınırken takım planlaması konusunda görüşmeler devam ediyor.

10/06/2023 15:27
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TAGS: spor, futbol
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