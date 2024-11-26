Yeniboğaziçi'nde Fırat Özakıncı İle Yollar Ayrıldı

AKSA Birinci Lig'de lider K.Kaymaklı ile Mormenekşe'nin bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Yeniboğaziçi'nde teknik direktör Fırat Özakıncı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sezon başından bu güne takımımız, gençlerimiz ve yönetim kurulumuz ile uyum içinde çalışan teknik direktörümüz Fırat Özakıncı ile bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Aldığımız karar neticesinde değerli hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar dilerken verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz." denildi.

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