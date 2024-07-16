Yeniboğaziçi'nde hareketli günler

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16/07/2024

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Yeniboğaziçi'nde hareketli günler

Bu sezon Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi'nde iç ve dış transferde yoğun günler yaşanıyor.
İbrahim Özişleyen başkanlığındaki yönetim kadro planlaması neticesinde transfer görüşmelerini hızlandırdı.
TC kontenjanında Ozanköy'de geçtiğimiz sezon iyi performans gösteren golcü oyuncu İbrahim Kunur kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Ufuk Fırat ile anlaşan Yeniboğaziçi'nde kiralık olarak verilecek futbolcuların listesi de açıklandı;
▪️Hüseyin Genel
▪️Çağrı Sarpoğlu
▪️Ahmet Yalçın
▪️Ali Emir Özkan(Elay)
▪️Can Özbilen
▪️Berkem Korbay
▪️Mustafa Çelik
▪️Zübeyir Elmazoğlu
▪️Adem Seven
▪️Yunus Yavuz

16/07/2024 15:35
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