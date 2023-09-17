Yeniboğaziçi'nde Odafe gitti Ussumane Djabi geldi

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17/09/2023

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Yeniboğaziçi'nde Odafe gitti Ussumane Djabi geldi

Yeniboğaziçi yabancı futbolcu kontenjanında değişime gitti.
Emmanuel Odafe'nin performansından memnun olmayan Yeniboğaziçi yollarını ayırırken kanatlarda görev yapan forvet Ussumane Djabi'yle anlaştı.
Hatayspor U19 takımında forma giyen Gineli futbolcu dün Yenicami ile oynanan hazırlık maçında attığı 4 gol ve performansıyla göz doldurdu.
Yeniboğaziçi'nin ilk yabancı transferi Umar Basit forvette takımın hazırlık dönemindeki en etkili ismi olarak dikkat çekti.

17/09/2023 18:08
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TAGS: Yeniboğaziçi
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